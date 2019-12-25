В Пулково ветконтроль прошли ягуар Ричард и бенгальские макаки

Четыре примата прилетели из Краснодарского края в один из исследовательских институтов Петербурга. Ягуар же отправится в Ленинградский зоопарк.

В Пулково ветеринарный контроль 6 июня прошли ягуар по кличке Ричард и бенгальские макаки. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Так, четыре примата прилетели из Краснодарского края в один из исследовательских институтов Петербурга. Ягуар же отправится в Ленинградский зоопарк. Зверей уже отправили по адресам получателей.

Напомним, что в Ленинградском зоопарке Хельга и Хоакин стали родителями. Старший детеныш появился на свет 13 декабря, а ровно через 5 месяцев – младшенький – 13 мая.

Ранее в Ленинградском зоопарке родились два детёныша патагонских мар. Самое активное время для мар, когда за ними можно понаблюдать – около 11:00.

Фото: pexels

