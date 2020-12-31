В Ленинградском зоопарке Хельга и Хоакин стали родителями

Старший детеныш появился на свет 13 декабря, а ровно через 5 месяцев – младшенький – 13 мая.

В среду, 1 июня, стало известно, что в семействе игрунок Хоакина и Хельги появился новый малыш. Об этом сообщили в Ленинградском зоопарке.

Старший детеныш появился на свет 13 декабря, а ровно через 5 месяцев – младшенький – 13 мая. Игрунки вынашивают детёнышей как раз около 5 месяцев. Сотрудники рассказывают, что младший игрунок ревнует и дерется с родителями, понимая, что он не один в семье. Теперь игрунки живут в вольере вчетвером большой дружной семьёй. Новорожденного сейчас в основном носит на спинке отец Хоакин. Пушистый малютка чувствует себя замечательно, добавляют сотрудники.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

