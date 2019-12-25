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В Пулково в понедельник отменили 8 рейсов
Сегодня, 8:57
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nadezhda_sib

В Пулково в понедельник отменили 8 рейсов

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Среди них один международный рейс.

В понедельник, 13 июля, в Пулково отменили 8 рейсов. Информация об этом содержится в электронном табло.

Были отменены полеты в Москву, Симферополь, Сочи, Череповец и Гуанчжоу. 

Отметим, что количество отмененных рейсов стало уменьшаться. Так, например, 7 июля не состоялось 25 рейсов. 

Сегодня в Россию из Нью-Йорка вернутся 344 человека, некоторые из которых приедут на лечение. Первая остановка будет в Москве, затем один из самолетов вылетит в Петербург.

Фото: Аэропорт Пулково / VK

Теги: вывозной рейс, пулково, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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