В понедельник в Пулково ожидают вывозной рейс из Нью-Йорка

На родину вернутся 344 человека, в том числе 12 младенцев.

В понедельник, 13 июля, в Пулково ожидают вывозной рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту. По данным онлайн-табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди, рейс SU103 "Аэрофлота" благополучно отправился в Россию.

На родину вернутся 344 человека, в том числе 12 младенцев. Среди пассажиров вывозного рейса есть 32 человека – это пожилые люди, инвалиды и лица, прибывшие из США в Россию для лечения и прохождения реабилитации.

Сначала Boeing 777-300 прибудет в Шереметьево. Затем людей рассадят по двум самолетам, которые отправятся в Петербург и Ростов-на-Дону.

В Пулково пассажиров встретят врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных и исполнительных органов власти. Прилетевших обследуют и возьмут тест на коронавирус. Затем всех развезут по домам. В течение двух недель они обязаны находиться на карантине.

Ранее мы писали, что рейс из Ташкента перенесли на неопределенный срок.

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