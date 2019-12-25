В Пулково 7 июля отменили вылет 25 рейсов

Часть из них должна была вылететь за границу.

Во вторник, 7 июля, в аэропорту Пулково вновь отменили рейсы. Это касается как внутренних, так и международных полетов. Информация об этом размещена на электронном табло.

Сегодня вылет отменили у 25 рейсов, в том числе в Кишинев, Родос, Минск, Ираклион, Алматы, Хельсинки, Шанхай.

Самолеты также не смогли отправиться из Петербурга в Череповец, Минеральные Воды, Анапу, Москву, Пермь, Новосибирск, Воронеж, Симферополь, Омск, Казань.

С 1 июля аэропорт работает в круглосуточном режиме.

Фото: "Аэропорт Пулково" / VK