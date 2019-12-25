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С 1 июля Пулково начнет работать в круглосуточном режиме
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

С 1 июля Пулково начнет работать в круглосуточном режиме

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Работа Пулково возвращается к "докоронавирусным" временам, но с соблюдением всех мер безопасности.

С 1 июля аэропорт Пулково начнет работать в прежнем режиме. Это значит, что рейсы будут осуществляться и в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Это связано с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний. В аэропорту продолжат проводить уборку в усиленном режиме, дезинфицировать помещения и поверхности, а также обеззораживать воздух с помощью ультрафиолетовых рециркуляров. 

Пассажирам будут напоминать по громкой связи о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться антисептиками. 

Ранее стало известно, что в Петербург прибудет вывозной рейс из Индонезии. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

 

Теги: аэропорт, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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