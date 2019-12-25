С 1 июля Пулково начнет работать в круглосуточном режиме

С 1 июля аэропорт Пулково начнет работать в прежнем режиме. Это значит, что рейсы будут осуществляться и в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".
Это связано с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний. В аэропорту продолжат проводить уборку в усиленном режиме, дезинфицировать помещения и поверхности, а также обеззораживать воздух с помощью ультрафиолетовых рециркуляров.
Пассажирам будут напоминать по громкой связи о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться антисептиками.
Ранее стало известно, что в Петербург прибудет вывозной рейс из Индонезии.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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