В Петербург прибудет вывозной рейс из Индонезии

На данный момент самолет уже вылетел с Бали.

Сегодня, 30 июня, в Россию из Индонезии вернутся 264 человека. Об этом рассказало посольство Индонезии в России на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится о трех рейса из города Денпасар в Москву, Петербург и Казань. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Москву самолет авиакомпании "Россия" прибудет в 18:08. Время прибытия остальных рейсов не сообщается.

Делали все от нас зависящее для того, чтобы российские граждане смогли оказаться дома. Желаем вернувшимся в Россию соотечественникам крепкого здоровья и благополучия. сказали в посольстве.

Также сегодня в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.

Фото: Russian Embassy in Indonesia / Facebook