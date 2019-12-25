В Петербург прибудет вывозной рейс из Индонезии

Сегодня, 30 июня, в Россию из Индонезии вернутся 264 человека. Об этом рассказало посольство Индонезии в России на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится о трех рейса из города Денпасар в Москву, Петербург и Казань. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Москву самолет авиакомпании "Россия" прибудет в 18:08. Время прибытия остальных рейсов не сообщается.
Делали все от нас зависящее для того, чтобы российские граждане смогли оказаться дома. Желаем вернувшимся в Россию соотечественникам крепкого здоровья и благополучия.
сказали в посольстве.
Также сегодня в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.
Фото: Russian Embassy in Indonesia / Facebook
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