В Пулково снова задерживают и отменяют рейсы

Вовсе отменили перелеты в Сочи, Калининград и Ереван.

Сегодня, 25 декабря, в Пулково отменяют и задерживают рейсы. Согласно данным онлайн-табло, пассажиры отправятся с опозданием в Киров, Иркутск, Анталью, Якутск и Казань.

Вовсе отменили перелеты в Сочи, Калининград и Ереван. Также не прибудут сегодня в Северную столицу в воскресенье рейсы из Сочи, Еревана, Калининграда и Казани.

В Пулково прилетят с опозданием самолеты из Новосибирска, Казани, Омска, Красноярска, Якутска, Оша, Худжанды и Антальи.

Ранее на Piter.tv: в Пулково пассажиры скрутили дебошира, который скандалил с сотрудниками аэропорта.

Фото: Piter.tv