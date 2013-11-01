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В Пулково снова задерживают и отменяют рейсы
Сегодня, 11:08
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В Пулково снова задерживают и отменяют рейсы

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Вовсе отменили перелеты в Сочи, Калининград и Ереван.

Сегодня, 25 декабря, в Пулково отменяют и задерживают рейсы. Согласно данным онлайн-табло, пассажиры отправятся с опозданием в Киров, Иркутск, Анталью, Якутск и Казань. 

Вовсе отменили перелеты в Сочи, Калининград и Ереван. Также не прибудут сегодня в Северную столицу  в воскресенье рейсы из Сочи, Еревана, Калининграда и Казани. 

В Пулково прилетят с опозданием самолеты из  Новосибирска, Казани, Омска, Красноярска, Якутска, Оша, Худжанды и Антальи.

Ранее на Piter.tv: в Пулково пассажиры скрутили дебошира, который скандалил с сотрудниками аэропорта.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, аэропорт, задержка рейсов, отмена рейсов, пулково, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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