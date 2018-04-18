В Пулково задерживаются 11 рейсов

Возможно, самолеты не могут отправиться в путь из-за непогоды.

Сегодня, 31 декабря, в Пулково на вылет задерживаются 11 самолетов. Информация об этом представлена на онлайн-табло.

Пассажиры ждут отправления в Москву, Ульяновск, Нижнекамск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск. Еще два самолета опаздывают в Калининград.

Также задерживаются рейсы в Минск и Шарм-эш-Шейх. Причина случившего уточняется. Возможно, самолеты не могут отправиться в путь из-за непогоды.

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Фото: Piter.tv