  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково задерживаются 11 рейсов
Сегодня, 12:24
147
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково задерживаются 11 рейсов

0 0

Возможно, самолеты не могут отправиться в путь из-за непогоды.

Сегодня, 31 декабря, в Пулково на вылет задерживаются 11 самолетов. Информация об этом представлена на  онлайн-табло. 

Пассажиры ждут отправления в Москву, Ульяновск, Нижнекамск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск. Еще два самолета опаздывают в Калининград.

Также задерживаются рейсы в Минск и Шарм-эш-Шейх. Причина случившего уточняется. Возможно, самолеты не могут отправиться в путь из-за непогоды.

Ранее на Piter.tv: в Смольном рассказали, почему иностранные туристы не посещают Петербург.

Фото: Piter.tv 

Теги: авиасообщение, задержка рейсов, пулково, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии