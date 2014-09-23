В Смольном рассказали, почему иностранные туристы не посещают Петербург

. В этом году в Петербурге приехали только 300 тыс. иностранных туристов. Как отмечает Москаленко, зарубежный турист — это больший чек, большая выручка для туристической индустрии.

В этом году Петербург посетили 8 млн туристов. Об этом 29 декабря рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко.

В 2021 году было 6 млн туристов, а в допандемийном 2019 году - 10 млн человек. В этом году в Петербурге приехали только 300 тыс. иностранных туристов. Как отмечает Москаленко, зарубежный турист — это больший чек, большая выручка для туристической индустрии.

В 2023 году, прогнозируют власти, турпоток будет расти, но не вернется к показателям 2019 года. Помимо гостей из российских регионов в планах увеличивать число путешественников с Ближнего Востока, из Китая, Индии.

Ранее в этом году пассажиропоток в Пулково превысит 18 млн. Как отмечает Сергеев, показатели перевозок в Пулково в этом году приблизились к результатам московского Домодедово и уже перегнали Внуково.

Фото: Piter.tv

