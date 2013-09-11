В этом году пассажиропоток в Пулково превысит 18 млн

В ближайшие годы аэропорт будет стремиться к тому, чтобы перестать быть донором Москвы.

К концу текущего года пассажиропоток в Пулково составит 18,2 млн человек. Об этом рассказал 29 декабря генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев в беседе с "Коммерсантом".

Как отмечает Сергеев, показатели перевозок в Пулково в этом году приблизились к результатам московского Домодедово и уже перегнали Внуково. Сейчас в аэропорту Северной столицы прорабатывают возможность запуска рейсов в Китай, а также в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Это прибавит еще 2,4 млн пассажиров. Если к странам добавится Китай, то отметка приблизится к 3 млн человек.

По его словам, в ближайшие годы аэропорт будет стремиться к тому, чтобы перестать быть донором Москвы. В воздушной гавани планируют развивать маршруты и стать хабом, повысив процент трансферных рейсов.

Ранее самолет, вылетевший в Калининград, вернулся в Пулково. Причиной возвращения самолета RRJ-100 стал отказ противообледенительной системы.

Фото: Piter.tv

