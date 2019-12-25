Самолет, вылетевший в Калининград, вернулся в Пулково

Причиной возвращения самолета RRJ-100 стал отказ противообледенительной системы.

Рейс в Калининград вернулся в Пулково. Об этом сообщили сегодня в телеграм-канале Aviaincident со ссылкой на авиакомпанию "Россия".

Причиной возвращения самолета RRJ-100 стал отказ противообледенительной системы. Воздушное судно вернулось в Петербург 28 декабря в 13:52. Командир самолета принял решение вернуться на аэродром через час после взлета.

Рейс благополучно приземлился в Пулково. Он сел на посадочную полосу в 14:51.

Ранее на Piter.tv: в Пулково задержались 18 рейсов из-за метели.

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