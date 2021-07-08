В Пулково депутаты просят поставить остановку у новостроек "Зелёного квартала"

Жителям ежедневно приходится преодолевать пешком 1,5 км, чтобы сесть на автобус.

Депутаты Петербурга обратились к губернатору города Беглова с просьбой построить остановку для жителей новостроек "Зелёного квартала" на Пулковских высотах.

С запросом выступил единорос Алексей Макаров. Он заявил, что в ЖК зарегистрировано порядка четырех тысяч человек, всего он рассчитан на десять тысяч. Жителям ежедневно приходится преодолевать пешком 1,5 км, чтобы сесть на автобус.

Из ответов вице-губернаторов Макаров выяснил, что город не может строить остановку без надземного пешеходного перехода, а последний не может появиться, потому что застройщик ещё не передал городу требуемые территории. И конкретные сроки решения проблемы до сих пор не определены.

Ранее в октябре радары зафиксировали более 1,2 млн нарушений ПДД. По данным ГИБДД, с начала года количество ДТП в городе снизилось на 16,4%, а смертность — на 38,6%.

Фото: Piter.tv

