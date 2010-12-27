В Пуэрто-Рико на круизном лайнере погибла годовалая девочка, упав с большой высоты

На борту круизного лайнера в Пуэрто-Рико, упав с высоты 11 этажа, погибла девочка в возрасте 18 месяцев.
Сообщается, что ребенка держал на руках родной дедушка. Девочка выскользнула из рук и упала с высоты примерно в 11 этажей. Малышка упала на бетонное покрытие одной из палуб. Какое-то время малышка оставалась жива. Но, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.
Был ли в состоянии алкогольного опьянения дедушка, не сообщается. Издание The Sun сообщает, что дедушка высынул ребенка из окна.
Сегодня ранее: На Филиппинах мужчина скончался, проглотив живую рыбину.
Фото:The Sun
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