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В Пуэрто-Рико на круизном лайнере погибла годовалая девочка, упав с большой высоты
Сегодня, 11:03
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MShaffter

В Пуэрто-Рико на круизном лайнере погибла годовалая девочка, упав с большой высоты

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Ребенка не удержал на руках дедушка ребенка. Малышка упала на бетонное покрытие лайнера с высоты 11 этажа.

На борту круизного лайнера в Пуэрто-Рико, упав с высоты 11 этажа, погибла девочка в возрасте 18 месяцев.

Сообщается, что ребенка держал на руках родной дедушка. Девочка выскользнула из рук и упала с высоты примерно в 11 этажей. Малышка упала на бетонное покрытие одной из палуб. Какое-то время малышка оставалась жива. Но, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

Был ли в состоянии алкогольного опьянения дедушка, не сообщается. Издание The Sun сообщает, что дедушка высынул ребенка из окна.

Сегодня ранее: На Филиппинах мужчина скончался, проглотив живую рыбину.

Фото:The Sun

Теги: в мире, круиз на лайнере, мировые новости, погиб ребенок, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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