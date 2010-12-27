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Привычка стоила жизни: На Филиппинах мужчина умер, проглотив живую рыбину
Сегодня, 10:38
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MShaffter

Привычка стоила жизни: На Филиппинах мужчина умер, проглотив живую рыбину

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О странной привычке сообщила жена погибшего.

На Филиппинах мужчина поплатился жизнью из-за своей привычки.

Жена погибшего 49-летнего мужчины сообщила, что у мужа была привычка засовывать только что пойманную рыбину в рот, чтобы та не "потерялась". По всей видимости, рыбина активно шевелилась во рту, и рыбак случайно проглотил ее. Рыбина (телапия) застряла в дыхательных путях мужчины. Задыхаясь, мужчина прибежал к жене, но она не смогла помочь супругу. Мужчина скончался от удушья.

Сегодня ранее: В Таджикистане смертельно отравились хлебом 14 заключенных.

Фото: kempfish.ru

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 2 )

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Ильинский Антон
Сегодня 14:08

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Аноним
Сегодня 11:25

Дарвин плачет...

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