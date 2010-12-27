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В Таджикистане 14 заключенных скончались, поев хлеба
Сегодня, 8:59
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MShaffter

В Таджикистане 14 заключенных скончались, поев хлеба

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Из 16 отравившихся хлебом, врачам удалось спасти только двоих.

В Таджикистане во время этапирования 14 заключенных получили смертельное отравление.

Сообщается, что 120 мужчин и 8 женщин на 3 специализированных машинах перевозили в столицу. Во время одной из стоянок, 16 заключенных поев хлеба, резко почувствовали себя плохо. По прибытию в Душанбе они все находились без сознания. Врачам удалось спасти только двоих.

Самому младшему отравившемуся было 19 лет, старшему 52 года. Остальные заключенные были доставлены в учреждение без физических отклонений. По данному факту массового отравления заключенных возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

Теги: в мире, новости ближнего зарубежья, скончались заключенные, таджикистан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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