Жителей Приозерского района заподозрили в похищении человека

Злоумышленники ногами и руками избили свою жертву, после надели наручники и отвезли в вагончик, где насильно удерживали.

В Ленобласти расследуют похищение 32-летнего мужчины. По версии следствия, его избили и насильно удерживали двое жителей Приозерского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК России по 47-му региону.

По предварительной информации, подозреваемые ногами и руками избили свою жертву в квартире на Центральной улице в поселке Суходолье. После на мужчину надели наручники и отвезли в вагончик, где насильно удерживали до приезда полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее была задержана преступная группировка, похитившая мужчину ради квартиры в Колпино.

Фото: Piter.TV