Задержана преступная группировка, похитившая мужчину ради квартиры в Колпино

Злоумышленники силой усадили потерпевшего в машину и увезли в деревню, где удерживали до приезда полиции.

Полицейские задержали преступную группировку, которая похитила мужчину, чтобы незаконно завладеть его квартирой в Колпино. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Преступники силой усадили потерпевшего в машину и увезли в деревню в Новгородской области, где удерживали до приезда полиции. Спасти мужчину из плена удалось 22 апреля 2020 года.

В числе задержанных оказался 34-летний организатор банды и четверо ее участников в возрасте от 34 до 59 лет. Один из них похитил мужчину, второй занимался переоформлением права на собственность, третий искал потерпевших, еще один удерживал похищенного.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент стражи порядка устанавливают причастность задержанных к другим преступлениям. Разыскиваются их соучастники.

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Фото: Piter.TV