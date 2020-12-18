В Петербурге нашли двух потерявшихся второклассниц

Девочки гуляли по торговому центру.

В Петербурге благодаря бдительности граждан и оперативным действиям полиции удалось найти двух потерявшихся девочек 8 и 9 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Родители школьниц обратились за помощью к стражам порядка днем 17 февраля. По их словам, девочки находились в квартире дома №25 на Красносельском шоссе, где проживает одна из них. После они пошли гулять и перестали выходить на связь.

Правоохранители попросили местных жителей помочь в поиске детей. И это помогло. В торговом центре на улице Полковой их заметил мужчина и сразу сообщил в полицию.

Девочек доставили в территориальный отдел полиции, откуда их забрали родители. Противоправных действий в отношении школьниц совершено не было

Ранее мы писали, что в Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке.

Фото: pixabay.com