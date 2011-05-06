В Приморском районе продлят Глухарскую улицу

Строительство нового участка дороги будет вестись за счет инвесторов.

В Приморском районе улучшат транспортную доступность – Глухарскую улицу продолжат от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта на 308 метров. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 16 августа.

Приморский район активно застраивается, жилым кварталам необходимо обеспечить хорошую транспортную доступность. Новый участок позволит существенно улучшить транспортное сообщение в новостройках микрорайона Каменка. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В июне этого года власти города уже утвердили проекты по продлению Плесецкой улицы, проспекта Авиаконструкторов и Планерной улицы в Приморском районе. Плесецкая улица будет продлена от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. Проспект Авиаконструкторов будет продлен от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой улицы. Планерная улица будет продлена от Глухарской улицы до реки Каменки. Кроме того, на проспекте Авиаконструкторов появится трамвайная линия.

Ранее мы писали, что в начале августа завершился ремонт на Коннолахтинской дороге.

Фото: пресс-служба Смольного