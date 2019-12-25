В Приморском районе продлят три магистрали регионального значения

Общая протяженность новых участков составит более 2,7 км.

В Приморском районе в микрорайоне Каменка власти Петербурга планируют построить новые участки трех магистралей: проспекта Авиаконструкторов, Плесецкой и Планерной улиц. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Приморский район быстро застраивается, поэтому "важно обеспечить транспортную доступность новых кварталов".

Таким образом, Плесецкая улица будет продлена от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. Проспект Авиаконструкторов будет продлен от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой улицы. Планерная улица будет продлена от Глухарской улицы до реки Каменки. Кроме того, на проспекте Авиаконструкторов появится трамвайная линия.

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Фото: gov.spb.ru