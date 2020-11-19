В Петербурге ради строительства ВСД снесут более 340 зданий

ВСД – проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км – в Петербурге и 13,2 км – в Ленобласти.

Правительство Петербурга выпустило постановление об изъятии частных территорий под строительство ВСД. Оно предусматривает снос более 340 зданий и сооружений.

В перечень попали 15 земельных участков в районе Варшавской улицы. В зону строительства попадают не только частные земли, но и участки, находящиеся в собственности Петербурга и РФ. В число владельцев земли входят ООО "Легион", ООО "Мебельный Континент", ПАО "Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаштранспорт", ФНС РФ, Росгвардия и др.

По предварительным оценкам, предстоит снести 232 здания и 109 сооружений, вырубить деревья.

ВСД – проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км – в Петербурге и 13,2 км – в Ленобласти. Стоимость которого оценивается более чем в 160 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Катар станет соинвестором ЗСД в Петербурге.

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