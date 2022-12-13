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Правительство направит на строительство трассы М-12 еще 30 млрд рублей

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Средства будут направлены из резервного фонда кабмина.

Правительство России направит на строительство трассы М-12 еще 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ожидается, что движение до Казани планируют открыть до конца 2023 года. Средства будут направлены из резервного фонда кабмина. По словам Мишустина, новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни граждан.

Трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани, а в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени.

Ранее Мишустин рассказал о компенсациях добровольцам, получившим инвалидность.

Видео: Правительство России

Теги: м-12, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, строительство трассы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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