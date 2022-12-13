Глава кабмина РФ рассказал о социальной защищенности военнослужащих.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о компенсациях добровольцам, получившим инвалидность в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В ходе оперативного заседания с кабмином премьер-министр страны пояснил, что государство продолжает повышать социальную защищенность военнослужащих. В частности, властями страны корректированы правила, согласно которым добровольцы СВО с инвалидностью из-за ранения, травмы или заболевания, смогут одновременно получать две социальные пенсии, одна из которых будет по инвалидности. Им также доступны и другие компенсации.

Коллеги, прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник подчеркнул, что вдовы ветеранов боевых действий на Украине получат право на ежемесячное денежное пособие от государства. Кабинет министров уже одобрил соответствующую инициативу. Предложенную Государственной Думой. Этот документ принят депутатами в первом чтении. При этом Координационный совет РФ продолжает контролировать начисление денежного довольствия и социальных выплат всем участникам СВО. В этот перечень попадают и люди, отправившиеся в зону СВо по частичной мобилизации. За декабрь 2022 года подобные платежи были проведены чиновниками в полном объеме. Власти направили дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил РФ и другим военнослужащим,которые занимаются оказанием помощи раненым солдатам и офицерам.

Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии.

Фото и видео: Правительство России