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Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии

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Глава кабмина рассказал, на какие статьи расхода уйдут бюджетные средства.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин отметил рост объемов выпуска военной техники и оборудования для армии. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе оперативного заседания с кабинетом министров. Премьер страны подчеркнул, что государство приняло решение о субсидировании инвестиционных проектов, направленных на обновление профильных предприятий. Значительная часть денежных средств уйдет на ремонт и создание новых видов вооружениях, а также на финансирование поставок по имеющимся федеральным контрактам.

Продолжаем работу по обеспечению потребностей ВС РФ для проведения СВО, Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования, другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство направит свыше 7 млрд рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: армия, кабмин, минобороны, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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