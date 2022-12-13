Михаил Мишустин рассказал о реализации программы по субсидированию малых городов.

Правительство направит свыше 7 млрд рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник подчеркнул, что в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе проектов победителями стали 80 муниципалитетов из 48 субъектов страны. Им будут предоставлены государственные субсидии из федерального бюджета. Размер трансфертов составит от 80 до 396 млн рублей. Деньги уйдут на модернизацию парковых зон, набережных, улиц и площадей.

Такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что до 2022 года стать участниками конкурса могли муниципальные образования с численностью населения до 100 тысяч человек. Однако с прошлого года размер призового фонда по инициативе президента Владимира Путина был увеличен до отметки в 20 миллиардов рублей, поэтому организаторы смогли принять дополнительные заявки для населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 200 тысяч человек.

Правительство расширило действие программы компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции.

Фото и видео: Правительство России