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Правительство расширило действие программы компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции

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Глава кабмина РФ рассказал о работе по нацпрограмме «Международная кооперация и экспорт»

Правительство расширило действие программы компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Соответствующее заявление в рамках оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник рассказал о работе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он уточнил, что новая инициатива была запущена всего полгода назад, но уже сейчас востребована у компаний. Речь идет о возмещении денежных средств за перевозку промышленных товаров. Предельный размер субсидии увеличен с 300 до 500 миллионов рублей. За счет действия программы находятся новые рынки сбыта и сохраняются объемы поставок.
Также с 80 до 100% увеличится максимальная компенсация фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса. 

Эти изменения будут действовать для портов Северо-Западного федерального округа до 30 июня 2023 года.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабмина РФ дал поручение Минпромторгу и Российскому экспортному центру оперативно реагировать на запросы отечественных предприятий, а первому вице-премьеру Андрею Белоусову – держать работу по направлению на личном контроле.

Правительство утвердило правила направления средств маткапитала на выплаты на детей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, кабмин, логистика, михаил мишустин, промышленность, транспортировка, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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