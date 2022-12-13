Глава кабмина РФ рассказал о работе по нацпрограмме «Международная кооперация и экспорт»

Правительство расширило действие программы компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Соответствующее заявление в рамках оперативного заседания кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник рассказал о работе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он уточнил, что новая инициатива была запущена всего полгода назад, но уже сейчас востребована у компаний. Речь идет о возмещении денежных средств за перевозку промышленных товаров. Предельный размер субсидии увеличен с 300 до 500 миллионов рублей. За счет действия программы находятся новые рынки сбыта и сохраняются объемы поставок.

Также с 80 до 100% увеличится максимальная компенсация фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса.

Эти изменения будут действовать для портов Северо-Западного федерального округа до 30 июня 2023 года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабмина РФ дал поручение Минпромторгу и Российскому экспортному центру оперативно реагировать на запросы отечественных предприятий, а первому вице-премьеру Андрею Белоусову – держать работу по направлению на личном контроле.

Правительство утвердило правила направления средств маткапитала на выплаты на детей.

Фото и видео: Правительство России