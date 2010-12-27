В Приморском районе отремонтируют трамвайные пути за 35 млн рублей

Работы будут вестись на участке от улицы Ильюшина до проспекта Испытателей.

В понедельник, 18 февраля, стало известно о том, что в Приморском районе отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

По условиям контракта подрядчику необходимо выполнить ремонт верхнего строения пути, ремонт асфальтобетонного покрытия в зоне пересечения трамвайного пути с проезжей частью и тротуарами, восстановление нарушенного благоустройства, а также нанести дорожную разметку сказано в сообщении

Работы будут вестись на участке от улицы Ильюшина до проспекта Испытателей. В Петербурге уже стартовал аукцион по поиску подрядчика. В ведомстве отметили, что стартовая стоимость работ составит 35 миллионов 833 тысячи 636 рублей. Заявки будут принимать до 11 марта, а 18 марта объявят электронный аукцион.

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Фото:Piter.TV