  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе отремонтируют трамвайные пути за 35 млн рублей
Сегодня, 18:17
143
IRINA_CHALKINA

В Приморском районе отремонтируют трамвайные пути за 35 млн рублей

0 0

Работы будут вестись на участке от улицы Ильюшина до проспекта Испытателей.

В понедельник, 18 февраля, стало известно о том, что в Приморском районе отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

По условиям контракта подрядчику необходимо выполнить ремонт верхнего строения пути, ремонт асфальтобетонного покрытия в зоне пересечения трамвайного пути с проезжей частью и тротуарами, восстановление нарушенного благоустройства, а также нанести дорожную разметку

сказано в сообщении

Работы будут вестись на участке от улицы Ильюшина до проспекта Испытателей. В Петербурге уже стартовал аукцион по поиску подрядчика. В ведомстве отметили, что стартовая стоимость работ составит 35 миллионов 833 тысячи 636 рублей. Заявки будут принимать до 11 марта, а 18 марта объявят электронный аукцион. 

Ранее мы сообщали о том, что В тоннеле между станциями "Рыбацкое" и "Обухово" прошел дождь

Фото:Piter.TV

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: комитет по развитию транспортной инфраструктуры, новости спб, трамвайные пути спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий