Вода струилась по стеклам вагонов и частично просочилась вовнутрь.

Днем 18 февраля жители Петербурга сообщили о необычном погодном явлении в метро. В тоннеле между станциями "Рыбацкое" и "Обухово" прошел дождь. Об этом пишет 78.ru.

По словам очевидцев, вода полилась на вагон, как только он тронулся со станции метро "Рыбацкое". Вода струилась по стеклам, а также через двери просочилась вовнутрь. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее мы писали, что благодаря футболу в ночь с четверга на пятницу метро Петербурга будет работать дольше.

Фото: Piter.TV