В Санкт-Петербурге проверили ход работ на Лиговском проспекте и проспекте Испытателей

В Санкт-Петербурге продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Дирекция транспортного строительства провела инспекцию ремонтов на Лиговском проспекте и проспекте Испытателей. В Центральном районе города на Лиговском проспекте началось обновление дорожного полотна. На участке от ул. Некрасова до наб. Обводного канала приведут к нормативу 2,5 километра дорог.

Работы на объекте построены так, чтобы минимизировать неудобства водителей. Использование фрезы метровой толщины позволят перекрывать движение лишь на небольших участках дороги.

Один из самых масштабных проектов этого лета – ремонт проспекта Испытателей на участке от Энгельса до Комендантского проспектов. Здесь отремонтируют 34 тысячи квадратных метров дороги, а также тротуары, съезды, бортовой камень. Замена дорожного полотна на участках идет с применением инновационного метода объемно-функционального проектирования.

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках решаются еще на стадии планирования.На данный момент схема организации дорожного движения на объектах согласована с Госавтоинспекцией, Комитетом по транспорту и отвечает всех требованиям. Во время проведения ремонта обязательно устанавливаются знаки, конусы и барьеры. Поэтому рекомендуем водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. отметили в Дирекции транспортного строительства

Результат работ жители Выборгского и Приморского районов смогут оценить уже этой осенью. Всего же в программе ремонта этого года – более 100 адресов общей протяженностью 170 километров.

Видео: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга