Первый пешеходный тоннель с подогревом открыли у Биржевого моста

Переход оснащен пандусами вместо лестниц, что делает его удобным и безопасным для всех пешеходов.

В Петербурге открылся новый подземный переход, соединяющий Тучков мост с Кронверкской набережной и Петропавловской крепостью. Тоннель расположен под площадью Академика Лихачева и облегчит перемещение для жителей и туристов в одном из самых привлекательных районов города.

Переход оснащен пандусами вместо лестниц, что делает его удобным и безопасным для всех пешеходов. Ширина железобетонного тоннеля составляет 4 метра, а также предусмотрены технологические помещения и пандусы.

Параллельно идет строительство еще одного подземного перехода через Приморское шоссе рядом с МФК "Лахта Центр". Он будет обеспечивать безопасное движение между комплексом и транспортно-пересадочными узлами, включая станцию метро "Лахта".

Ранее мы сообщили о том, что на Новоизмайловском проспекте заменили 2,5 километра асфальта.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга