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В Приморске вспыхнуло рыболовное судно
Сегодня, 12:58
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В Приморске вспыхнуло рыболовное судно

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В результате случившегося никто не пострадал. Разлива нефти тоже не произошло.

В Выборгском районе Ленобласти сегодня, 20 ноября, произошел пожар. В порту Приморска огонь вспыхнул на судне. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пожар заметили около 7:15 утра на рыболовном корабле "Сириус-1". Известно, что горел моторный отсек по площади 36 квадратных метров. Спасатели  ликвидировали возгорание к 11:30. В результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефти тоже не произошло.

Транспортная прокуратура проведет проверку в связи с пожаром. На данным момент устанавливается причина воспламенения. 

Ранее на Piter.tv: врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

 

Теги: горит судно, ленобласть пожары, мчс, пожар, приморск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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