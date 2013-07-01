В Приморске вспыхнуло рыболовное судно

В результате случившегося никто не пострадал. Разлива нефти тоже не произошло.

В Выборгском районе Ленобласти сегодня, 20 ноября, произошел пожар. В порту Приморска огонь вспыхнул на судне. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пожар заметили около 7:15 утра на рыболовном корабле "Сириус-1". Известно, что горел моторный отсек по площади 36 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание к 11:30. В результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефти тоже не произошло.

Транспортная прокуратура проведет проверку в связи с пожаром. На данным момент устанавливается причина воспламенения.

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры