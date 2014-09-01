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В Приморье заключен в СИЗО депутат, подозреваемый в растлении ребенка
Сегодня, 9:18
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В Приморье заключен в СИЗО депутат, подозреваемый в растлении ребенка

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В преступлении подозревается Артем Самсонов.

В Приморье заключен в СИЗО депутат, подозреваемый в растлении ребенка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Аврора Римская. Пресс-секретарь уточнила, что говорит об Артеме Самсонове. Мужчину накануне задержали по обвинению в растлении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет.

По ходатайству следователя следственного управления СК РФ по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу.

 Аврора Римская, пресс-секретарь СК РФ по региону

Следствие считает, что фигурант расследования находился на базе отдыха, где общался с 11-летним ребенком. Мужчина якобы демонстрировал потерпевшему предмет интимного характера, а также доводил информацию о его предназначении. Ведется уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. По месту жительства подозреваемого проведены оперативные мероприятия. Назначены судебные экспертизы.

Подозреваемого в растлении депутата Самсонова увезли из зала суда на скорой.

Фото: zspk.gov.ru

Теги: артем самсонов, депутат, педофилия, приморье, растление, сизо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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