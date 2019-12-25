Подозреваемого в растлении депутата Самсонова увезли из зала суда на скорой

Заседание перенесли на 19 ноября.

Депутата Законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, которого подозревают в растлении несовершеннолетнего, увезли в карете скорой помощи из зала суда во Владивостоке. Об этом пишет "РИА Новости".

18 ноября во Фрунзенском суде должно было состояться заседание по избранию Самсонову меры пресечения. По данным агентства, во время заседания депутат почувствовал себя плохо. Его из зала суда на скорой отправили в медицинское учреждение. Заседание перенесли на 19 ноября.

Врачи не смогли дать заключения о возможности [участвовать Самсонову в заседании]. Суд поставил на разрешение сторон вопрос о возможности объявления перерыва до завтра. Все согласились, и сделан перерыв до завтра, до 9 утра. Алексей Клецкин, адвокат Артема Самсонова

Напомним, следствие утверждает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. 17 ноября Самсонова задержали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело возбуждено дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее блогера арестовали на 15 суток за пробежку по машине ДПС в Москве.

Фото: zspk.gov.ru