Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Российского блогера арестовали на 15 суток за пробежку по машине ДПС в Москве. Об этом рассказали правоохранительные органы. Известно, что к ответственности привлекли уроженца Прикамья Дмитрия Разбакова по административной статье за мелкое хулиганство. Ранее мужчина выложил в собственный аккаунт в Instagram видео, на котором он с дымовой шашкой в руках бежит по служебному автомобилю. Инцидент зафиксирован в центре столицы.

Вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ. пресс-служба Тверского суда Москвы

Блогер пообещал судебной инстанции и правоохранителям в будущем не совершать подобных поступков. Он уточнил, что в момент записи видео с машине оставался один полицейский.

"Все кончено". В сети опубликовано письмо с подписью Хованского.

Фото и видео: Instagram / dmitriy_razbakov