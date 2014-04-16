В Приморье задержали депутата заксобрания Самсонова

В квартире политика проходит обыск.

В Приморье задержали депутата заксобрания Артема Самсонова. ОБ этом журналистам рассказал коллега представителя от региональной политической партии КПРФ. На данный момент сообщается в СМИ, что в квартире местного парламентария проходит обыск. Информации о том, по какой статье поймали политика, на данный момент нет.

Я получил несколько сообщений в WhatsApp, он утверждает, что задержали, утверждает, что ведут на обыск. Владимир Беспалов, депутат

Местные журналисты разместили в социальных сетях видео, на которых полиция заходят в квартиру вместе с Самсоновым. В подписи говорится о том, что на кадрах представлены оперативные мероприятия в отношении депутата. Сейчас у подъезда дежурят несколько представителей прессы и коллеги политика. В СК РФ по региону пока что официально не прокомментировали произошедшее. В СМИ говорится о том, что поводом для обысков могло стать заявление женщины, которая писала о якобы развратных действиях со стороны Самсонова. Коллеги депутата назвали такие обвинения "чернухой".

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Фото: Telegram /



