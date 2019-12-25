Российского бойца MMA Хожиева арестовали по обвинению в убийстве в США

Спортсмен дал признательные показания по делу.

Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали в Соединенных Штатах по обвинению в убийстве. Об этом сообщает интернет-портал MMAjunkie.

Спортсмен подозревается в убийстве врача по имени Миран Рибати на острове Гуам. По информации издания, Хожиев был задержан правоохранителями, когда тот находился рядом с телом медика. Полицейским россиянин рассказал, что это именно он убил Рибати. Хожиева арестовали 7 ноября.

Следствие утверждает, что между мужчинами возник спор, касающийся вакцинации от COVID-19. После словесной перепалки Хожиев начал душить Рибати, затем ударил его в горло и ножом.

Хожиеву предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами с использованием оружия. Суд установил залог в размере одного миллиона долларов на освобождение россиянина.

Ранее в СМИ появилась информация, что боец Усман Нурмагомедов проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского.

Фото: Twitter/MMAjunkie