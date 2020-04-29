В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля в регионе вводится всеобщий масочный режим.

В Приморье вводится всеобщий масочный режим. Об этом сообщили представители местного правительства. Информация опубликована на официальном сайте администрации региона. Чиновники рассказали, что масочный режим будет действовать с 30 апреля на всей территории Приморского края. Носить индивидуальные средства защиты обязаны граждане, которые посещают общественные места, а также во время передвижения в транспорте.

Напомним, что накануне о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Он сослался на решение регионального оперативного штаба. Местный санитарный врач Татьяна Детковская напомнила, что носить маски и респираторы необходимо, когда человек посещает магазины, аптеки, в такси и общественном транспорте. Она напомнила о необходимости соблюдения дистанции в полтора метра.

Власти Приморья заметили, что организации, которые продолжают функционировать несмотря на объявленные президентом нерабочие дни, обязаны предоставлять сотрудникам средства индивидуальной защиты. На предприятиях будут проверять использование персоналом спиртовых антисептиков, проводить бесконтактную термометрию сотрудников и дезинфекцию помещений каждые два часа.

Президент ЮАР решил надеть медицинскую маску и запутался в ней.

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