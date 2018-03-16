С понедельника в Новосибирской области вводится масочный режим.

В Новосибирской области вводится масочный режим с понедельника. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на оперативное совещание областного правительства. Информацию СМИ предоставил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

Я подпишу документ о введении обязательного режима ношения масок при посещении магазинов и других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта прокомментировал губернатор Андрей Травников

Напомним, что в регионе за последние сутки зарегистрировано 347 42 зараженных коронавирусом. Медики выписали 39 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Власти региона отметили,что по ОРВИ заболеваемость зафиксирована ниже эпидемиологического порога на 50 процентов. Глава Роспотребнадзора подчеркнул, что на данный момент под врачебным наблюдением находятся 1658 местных жителей и людей, прибывших из Москвы и Петербурга. Суммарно медики провели в Новосибирской области 23267 исследований на COVID-19.

Супруги с подозрением на коронавирус пытались сбежать из Новосибирска в Петербург.