Супруги с подозрением на коронавирус пытались сбежать из Новосибирска в Петербург

Пару задержали и принудительно поместили в обсерватор.

В Новосибирске задержали мужа с женой, которые пытались сбежать из-под медицинского наблюдения в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Известно, что супруги прилетели на родину из Петербурга. Им выдали предписание о том, что они не должны покидать дом в течение 14 дней. Однако муж с женой решили не дожидаться окончания наблюдения и купили авиабилеты обратно в Северную столицу. Однако улететь им не позволили.

Нарушителей задержали и принудительно поместили в обсерватор. Теперь им грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Решение примет суд.

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