В Приморье выявили поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки регистра вакцинированных.

Министерство здравоохранения и полиция Приморья выявили поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства Минздрава.

Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки федерального регистра вакцинированных в одном из медицинских учреждений. Согласно предварительным данным, некоторые граждане получили сертификат вакцинации, несмотря на то, что прививка ими так и не была получена.

В настоящее время ведется разбирательство. Всех причастных к нарушениям будут привлекать к ответственности. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Контроль за своевременным и корректным введением данных в федеральный регистр вакцинированных против COVID-19 проводится специалистами краевого Минздрава ежедневно. из сообщения Минздрава Приморья

Ранее мы сообщали, что администратор поликлиники Калининграда подделывала COVID-сертификаты и сливала вакцину в канализацию. Ее услугами воспользовались более 20 человек. За сертификат она брала плату в размере от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv