В Москве возбудили первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

В российской столице впервые завели уголовное дело после приобретения фальшивого QR-кода. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания московского ГУМВД Павла Милованова.

Он отметил, что нарушителю вменяют статью 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество"). По словам Милованова, в настоящее время в рассмотрении ведомства находится "большое количество материалов". Решения по ним будут приняты в ближайшее время.

Уточняется, что за приобретение поддельного QR-кода нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.

На данный момент о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и результатов ПЦР-тестов заведено более 50 уголовных дел.

Напомним, в Москве продлили разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов до 1 августа текущего года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, жители города стали благоразумно подходить к санитарным требованиям и прививкам от коронавируса. Он отметил, что ежедневно в Москве прививаются от COVID-19 около 100 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что администратор поликлиники в Калининграде подделывала COVID-сертификаты и сливала вакцину в канализацию.

Фото: Piter.tv