Администратор поликлиники подделывала COVID-сертификаты и сливала вакцину в канализацию

Ее услуги стоили от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.

В Калининграде задержана россиянка за продажу поддельных COVID-сертификатов. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Согласно данным ведомства, женщина занимала должность старшего администратора в местной поликлинике. По просьбе пациентов она выдавала "липовые" сертификаты о прохождении курса вакцинации от коронавируса, а предназначенные им дозы вакцин сливала в канализацию.

Было выяснено, что услугами задержанной воспользовались более 20 человек. За сертификат она брала плату в размере от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ о подделке, изготовление или обороте поддельных документов. Дело передано в Следственный комитет России.

Ранее в Выборгском районе поймали сразу трех курьеров, торговавших фальшивыми ковидными справками.

Видео: МВД РФ