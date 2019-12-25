В Москве задержали пять курьеров с поддельными сертификатами вакцинации

У одного из задержанных были обнаружены сразу 20 подделок.

Сотрудниками правоохранительных органов российской столицы за прошедшую неделю были задержаны пять курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Сообщается, что все заказы об изготовлении поддельных документов были осуществлены через интернет. Курьеров задерживали по пути или в момент передачи сертификатов. По данным источника агентства, у одного из них были обнаружены сразу 20 подделок.

В настоящее время ведутся поиски изготовителей данных сертификатов.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Напомним, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за использование фейковых QR-кодов для посещения заведений общепита Москвы может грозить до двух лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли.

Фото: скриншот Youtube/МВД МЕДИА