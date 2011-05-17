В Петербурге будут судить мигранта, который представил поддельный документ

При проверке патента по виду трудовой деятельности на имя мужчины у полицейского возникли сомнения в его подлинности.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении иностранца. Ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права), сообщили в надзорном ведомстве 31 августа.

В июле фигурант обратился за консультацией по вопросу продления срока пребывания на территории России. При проверке патента по виду трудовой деятельности на имя мигранта у полицейского возникли сомнения в его подлинности. Экспертиза установила, что бланк был изготовлен не полиграфическим способом предприятия, обеспечивающего выпуск продукции, а с помощью цветного печатающего устройства.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте состоялся миграционный рейд. Задержаны восемь иностранцев.

Фото: Piter.TV