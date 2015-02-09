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Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли
Сегодня, 16:21
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Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли

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К системе присоединились уже более семи тысяч московских ресторанов.

Власти российской столицы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли. Об этом в телеэфире "Первого канала" заявил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

В настоящее время данная мера введена в отношении ряда заведений общественного питания города. По словам Немерюка, к программе присоединились уже более семи тысяч московских ресторанов.

Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть.

Алексей Немерюк, замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы

Он уточнил, на данный момент  более двух с половиной миллионов жителей российской столицы "имеют на госуслугах QR-код ".

Напомним, поддельные QR-коды для посещения заведений общественного питания в Москве выставлены на продажу в даркнете. Они изначально преподносились как "липовые" сертификаты вакцинации от коронавируса, однако после новостей о введении QR-кодов для посещения заведений общепита в российской столице информация была отредактирована под этот случай. Средняя цена услуги составляет 11 тысяч рублей.

Ранее рестораны согласились оплатить москвичам тесты на COVID-19.

Фото: pixabay.com
 

Теги: covid-19, qr-код, qr-коды для вакцинированных, алексей немерюк, москва коронавирус
Категории: Новости России, Лента новостей,

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