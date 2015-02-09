Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли

К системе присоединились уже более семи тысяч московских ресторанов.

Власти российской столицы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли. Об этом в телеэфире "Первого канала" заявил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

В настоящее время данная мера введена в отношении ряда заведений общественного питания города. По словам Немерюка, к программе присоединились уже более семи тысяч московских ресторанов.

Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть. Алексей Немерюк, замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы

Он уточнил, на данный момент более двух с половиной миллионов жителей российской столицы "имеют на госуслугах QR-код ".

Напомним, поддельные QR-коды для посещения заведений общественного питания в Москве выставлены на продажу в даркнете. Они изначально преподносились как "липовые" сертификаты вакцинации от коронавируса, однако после новостей о введении QR-кодов для посещения заведений общепита в российской столице информация была отредактирована под этот случай. Средняя цена услуги составляет 11 тысяч рублей.

Ранее рестораны согласились оплатить москвичам тесты на COVID-19.

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