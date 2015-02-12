Эксперт прокомментировал санкции за подделку QR-кода

Какими будут санкции — пока неизвестно.

Власти разошлись во мнениях, какую санкцию назначить за подделку QR-кода. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что финальную точку здесь может поставить только суд.

В Департаменте информационных технологий мэрии Москвы сказали, что использование фальшивых QR-кодов следует квалифицировать как подделку документов. По мнению сенатора Андрея Клишаса, речь идет не о подделке, а о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Эксперты отмечают, что судебная практика появится относительно нескоро, а до этого разговор будет вестись лишь о том или ином мнении. Возможно, разъяснение стоит выпустить Верховному Суду.

Фото: Instagram / @marjanblan