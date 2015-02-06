В Выборгском районе поймали сразу трех курьеров, торговавших фальшивыми ковидными справками

На продавцов завели уголовные дела.

Сотрудники полиции Выборгского района задержали трех курьеров, которые доставляли липовые медицинские справки о прививке и об отсутствии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 4 июля.

Мужчин поймали прямо во время сделок. Теперь молодых людей ждут разбирательства. Против них возбудили уголовные дела. Правоохранители продолжают искать подельников курьеров и организаторов незаконного бизнеса.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у метро "Площадь Александра Невского" поймали курьера с липовыми справками.

Фото: Piter.tv