В Выборгском районе поймали сразу трех курьеров, торговавших фальшивыми ковидными справками

Сотрудники полиции Выборгского района задержали трех курьеров, которые доставляли липовые медицинские справки о прививке и об отсутствии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 4 июля.
Мужчин поймали прямо во время сделок. Теперь молодых людей ждут разбирательства. Против них возбудили уголовные дела. Правоохранители продолжают искать подельников курьеров и организаторов незаконного бизнеса.
Ранее на Piter.tv сообщили, что у метро "Площадь Александра Невского" поймали курьера с липовыми справками.
Фото: Piter.tv
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