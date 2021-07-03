Видео: у метро "Площадь Александра Невского" поймали курьера с липовыми справками

В Центральном районе сотрудники центра "Э" ГУ МВД России поймали курьера, который предлагал горожанам купить липовые медицинские справки с нужными результатами ПЦР-теста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона 3 июля.
Днем ранее, 2 июля, 31-летний мужчина попался стражам порядка возле метро "Площадь Александра Невского". У продавца справок в машине обнаружили поддельные документы. Где он их взял, парень не сказал.
За одну справку мужчина обычно получал 1500 рублей. Теперь против молодого человека возбудили уголовное дело. Информация о случившемся уточняется.
Ранее на Piter.tv сообщили, что по факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три уголовных дела.
Видео: пресс-служба МВД
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