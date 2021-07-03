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Видео: у метро "Площадь Александра Невского" поймали курьера с липовыми справками

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Парень торговал фальшивыми справками, в которых были указаны результаты ПЦР-теста.

В Центральном районе сотрудники центра "Э" ГУ МВД России поймали курьера, который предлагал горожанам купить липовые медицинские справки с нужными результатами ПЦР-теста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона 3 июля.

Днем ранее, 2 июля, 31-летний мужчина попался стражам порядка возле метро "Площадь Александра Невского". У продавца справок в машине обнаружили поддельные документы. Где он их взял, парень не сказал. 

За одну справку мужчина обычно получал 1500 рублей. Теперь против молодого человека возбудили уголовное дело. Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что по факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три уголовных дела. 

Видео: пресс-служба МВД

Теги: ковид, курьер-злоумышленник, пандемия, площадь александра невского, фальшивые ковидные справки, центральный район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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