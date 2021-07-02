По факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три уголовных дела

Справки о наличии медицинского отвода от вакцинации стоят от 1500 до 1800 рублей.

В Петербурге и Ленобласти полицейские пресекли деятельность торговцем фальшивыми медицинскими справками. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На проспекте Ветеранов был задержан подозреваемый в распространении справок о наличии медицинского отвода от вакцинации. У него изъяли девять справок, за каждую из которых он просил 1800 рублей. Также у мужчины можно было за 500 рублей приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом.

На станции метро "Девяткино" полиция задержала 30-летнюю безработную уроженку Чувашии. У нее за 1500 рублей можно было приобрести липовый медотвод от вакцинации, а за 500 рублей – справку об отсутствии контакта с ковид-больным.

Позднее сотрудники полиции Фрунзенского района выявили факт реализации поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Неизвестный с помощью курьеров снабжал женщину поддельными документами.

По всем трём фактам возбудили уголовные дела.

Ранее в Калининском районе был задержан торговец поддельными медицинскими справками.

Видео: МВД